KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Adliye önünde çatışma anları kamerada: 3 ölü, 4 yaralı

Çatışmayla alakalı iki gruptan toplam 13 kişi gözaltına alındı

Adliye önündeki çatışma anları ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, çatışma anları ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından adliyenin otopark çıkışında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silah seslerini duyan adliye polisin destek istemesi üzerine olay yerine özel hareket polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 13 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay yerinde bulunan 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Cep telefonu kamerasına kaydedenler film çekimi sandı

Adliye önünde yaşanan çatışmayı ise, adliyede bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydetti. Kayıt sırasında konuşan şahıs, 'Abla gel gel silah sıkıyorlar. Filim mi çekiyorlar bunlar, silah sıkıyorlar, kamera falan yok ki' diye konuşması dikkat çekti. Olayın film olmadığını anlayan şahıs, hem kayda devam etti, hem de olayı anlattı.

Çatışma anı ve sonrasında yaşananlar kamerada

Küçükçekmece Adliyesi önünde yaşanan çatışma anları ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatışma anları sırasında olay yerine polis ekiplerinin gelip, havaya ateş açarak şahısları gözaltına aldığı görülüyor.