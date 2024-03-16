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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaybolan şahıs sağ olarak bulundu

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde ailesiyle tartışan ve evden ayrılan Cihat O., AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Kayıp başvurusu üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda şahıs, Sayören Köyü Bölükdağ mevkiinde bulundu ve sağlığı yerinde olduğu belirlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önceki akşam kaybolan şahıs, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sayören Köyü'nde ailesiyle tartışan ve evden ayrılan Cihat O. tekrar eve dönmedi. Gece eve gelmeyen şahıs ile ilgili ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD, jandarma ekipler iz arama köpekleri ile birlikte şahsı arazide aradı.

Ekipler, kayıp şahsı Sayören Köyü Bölükdağ mevkiinde sağ olarak buldu. Sağlığı yerinde olan şahıs ailesine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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