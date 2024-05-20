Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya Karayolu un fabrikası civarında Hüseyin D. idaresindeki 02 AEC 289 plakalı otomobil ile Muhammet A. A. idaresindeki 23 AEB 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN