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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çarptı, Küçük Çocuk Yaralandı

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Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ertuğrul Eskici'ye, hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşlarındaki Ertuğrul Eskici'ye, Abdulkadir A., idaresindeki 27 ZB 102 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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