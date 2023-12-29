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Adana'da Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

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Adana'da bir aracın içerisinde uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana'da bir aracın içerisinde uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan 6 bin 835 parça ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmada bir araç içerisinden uzun namlulu silah ve tabanca yapımında kullanılan toplam 6 bin 835 parça malzeme ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan Mahmut Ç. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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