Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheli şahsın evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili F.Y., E.K., F.G., D.G., S.E., C.B.G. ve O.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Ceyhan Adana Adana Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title