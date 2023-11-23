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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda PTT Evleri, Dedekorkut ve Sinanpaşa mahallelerindeki 3 ikamette 172,50 gram sentetik uyuşturucu, 13 hap ve 7,75 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.