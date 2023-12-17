Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yapılan denetimlerde 51 gram metamfetamin ve 61 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde denetimlerde 51 gram metamfetamin ve 61 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde uyuşturucu sattığı öne sürülen Ö.Ç. ve E.Y. gözaltın alındı. Yapılan aramalarda 51 gram metanfetamin, 61 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA