Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ayağını yıkarken sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi ve su altı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.