Adana'da Polis Ekipleri Vatandaşları Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirdi

Adana'da polis ekipleri kapı kapı gezip vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara şüpheli şahıslara kapıyı teyitlemeden açılmaması gerektiğini, açılsa bile kapıların her zaman kilitli tutulması gerektiğini yoksa dil kaydırma suretiyle hırsızlıkların olabileceğini belirtti. Öte yandan piknik ve mesire alanlarında değerli eşyaların araç içerisinde bırakılmaması, aynı şekilde bırakılsa dahi bu eşyaların içeriden görünür durumda olmasından kaynaklı araç camları kırılarak meydana gelebilecek hırsızlık olayları hakkında uyarılarda bulundu. - ADANA