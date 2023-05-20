Adana'da köprüden göle düşen kişi kayboldu

ADANA - Adana'da köprüden Seyhan Baraj gölüne düşen kişi kayboldu. Sualtı polisleri, kaybolan kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışması yaparken havanın kararmasıyla ara verildi, sabahın ilk saatlerinde tekrardan çalışmalar başlayacak.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köprüden bir erkeğin Seyhan Baraj Gölüne düştüğü gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre suda çırpınan ismi öğrenilemeyen erkek şahıs, daha sonra gözden kayboldu. Su Altı grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler yaklaşık 3 saatlik süren çalışmasına rağmen suda kaybolan kişiyi bulamadı. Havanın kararmasıyla arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber dalgıç polislerin arama çalışmalarına tekrardan devam edeceği öğrenildi.