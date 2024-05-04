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8 milyonluk vurguna jandarma baskını

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda piyasa değeri 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon, 52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

8 milyonluk vurguna jandarma baskını

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon,52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 7 farklı işyerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan; 392 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 52 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 45 adet gümrük kaçağı kulaklık, 22 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

(FA-LO-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akıllı Telefon Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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