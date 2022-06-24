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8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 ayrı suçtan araması bulunan şahıs Milas'ta yakalandı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Kıyıkışlacık Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde olan Gürçamlar Mahallesinde Kıyıkışlacık Karakol, Milas ve Muğla istihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla ve Aydın mahkemelerince silahlı tehdit, göçmen kaçakçılığı,...

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Kıyıkışlacık Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde olan Gürçamlar Mahallesinde Kıyıkışlacık Karakol, Milas ve Muğla istihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla ve Aydın mahkemelerince silahlı tehdit, göçmen kaçakçılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma, nitelikli yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma olmak üzere 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 45 yaşındaki İ.E. yakalandı.

Jandarmadaki ifade işleminin ardından çıkarıldığı Milas Sulh Ceza Hakimliği'nce 30 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası gereği tutuklanan İ.E. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Muğla Milas 3. Sayfa Haberler

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