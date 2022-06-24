7 yıl 6 ay hapis cezası olan DEAŞ'lı vurularak yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü polisi görüp kaçınca ayağından vuruldu

ADANA Adana'da terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü polisi görünce kaçınca ayağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre terör örgütü DEAŞ'a elaman kazandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası alan İrfan Çamgöz'ün cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis şahsın Karacaoğlan Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis adrese baskına gitti. Bu sırada hükümlünün evden çıktığı görüldü. Polis şahsı durması için ikaz etti ancak şahıs kaçınca polis şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirip yakaladı. Hükümlü hastanedeki tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne getirildi. Hükümlünün terör örgütü DEAŞ adına Suriye'deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 2015'te tutuklanıp, aldığı cezayı tamamladıktan sonra 2019'da tahliye olduğu ardından da örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği, Ebu-Ahmet kod adlı olduğu öğrenildi. Ayrıca hükümlünün silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu da saptanmış 5 Temmuz 2021'de mezarlık ziyaretine gittiği Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda gözaltına alınmıştı.

Çamgöz'ün o dönem evindeki aramalarda dijital dokümanlar ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan incelemede ise örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edilmişti. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen Çamgöz'ün örgüt yöneticilerine, "Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim" dediği belirtilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çamgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Emniyete götürülen Çamgöz, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.