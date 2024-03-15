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7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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