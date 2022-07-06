5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı

Gaziantep'te izinsiz dökülen inşaat atıklarının altında kalan 5 köpek yavrusu, iş makinesi, kazma ve kürekle yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gaziantep'te izinsiz dökülen inşaat atıklarının altında kalan 5 köpek yavrusu, iş makinesi, kazma ve kürekle yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide izinsiz bir şekilde dökülen moloz ve taş yığınlarının altından köpek sesi duydu. İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri olay yerine giderek önce hayvanların bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler, iş makinesi, kazma ve kürekle hayvanları kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşların da yardım ettiği ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda 5 köpek yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülürken, ekipler boş araziye atığı döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title