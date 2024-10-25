Üye Girişi
Haberler

3 Yaşındaki Çocuğa Hırsızlık Yaptırıldı!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da, 3 yaşındaki bir çocuğa ait altın dolu çanta, 3 kadın tarafından çaldırıldı. Olayın ardından çantası çalınan kadının eşi, durumu polise bildirdi ve çocuğun korunması gerektiğini vurguladı.

3 yaşındaki çocuğa altın dolu çantayı böyle çaldırdılar

Altın dolu çantasını dalgınlıkla bıraktı, yaklaşık 3 yaşındaki çocuk çantayı çaldı

Çantası çalınan kadının eşi Nevzat Barçin:

"Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir"

"Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da alışveriş yapmak için bir mağazaya gelen kadın, içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerinde altın olan çantasını dalgınlıkla yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen 3 kadın, yanlarındaki 3 yaşındaki çocuğa altın dolu çantayı çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çantası çalınan kadının eşi Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz" dedi.

Olay geçtiğimiz pazartesi Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre Özlem Barçin, çocuğuna kıyafet almak için bir mağazanın önündeki stantlara bakmak için durdu. Barçin, elindeki poşetleri ve içerisinde yaklaşık 300 bin lira değerinde altın olan çantayı yere bıraktı. Bu esnada 3 kadın yanlarındaki 3 yaşındaki çocuk mağazaya geldi. Özlem Barçin'in kıyafetleri incelediği esnada kadınlar, küçük çocuğa altın dolu çantayı çaldırarak oradan uzaklaştı. Daha sonra çantasının olmadığını fark eden Özlem Barçin, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

"Yaşı küçük çocuğa, çantayı aldırıyorlar, çocuğa hırsızlık yaptırıyorlar"

Yaşı küçük çocuğa hırsızlık yaptırıldığını söyleyen Özlem Barçin'in eşi Nevzat Barçin, "Pazartesi günü Gaziosmanpaşa meydanda eşim alışveriş yapmaya gitti. Elinde de poşetler var. Dalgınlıkla çantasını poşetler ile yere bırakıyor. O esnada içeriye bir kadın, bir çocuk ve arkasından iki kadın olmak üzere toplamda 4 kişi içeri giriyor. Fakat yaşı küçük çocuğa, çantayı aldırıyorlar, çocuğa hırsızlık yaptırıyorlar" dedi.

"İçerisinde 3 tane bilezik, bir tam altın, yarım altın, cep telefonu ve nakit para vardı"

Çantanın içinde olan altınlar ve eşyalar hakkında bilgi veren Nevzat Barçin, "Buradaki durum çantanın gitmesinden ziyade hani 3 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde hırsızlık yaptırmaları, onu böyle bir olaya alet etmeleridir. Burada bir mağduriyet yaşadık, çantamın içinde eşimin ziynet eşyaları mevcuttu. Biz bu kişilerin bulunmasını, çocuğunda devlet tarafından korunmasını istiyoruz. İçerisinde 3 tane bilezik, bir tam altın, yarım altın, cep telefonu ve nakit para vardı. İçerisinde 250- 300 bin lira değerindeydi" şeklinde konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Özlem Barçin'in mağaza önünde durduğu görülüyor. Mağazadaki personellerin Özlem Barçin'e yardım ederek ne alacağı konusunda yardım ettiği esnada küçük yaşta çocuğun içerisinde altın ve eşyaların olduğu çantayı alıp gittiği görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarının devam edildiği öğrenildi.

3 Yaşındaki Çocuğa Hırsızlık Yaptırıldı!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Magazin Ekonomi Polis Suç

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.