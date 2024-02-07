Gaziantep'te 29 Otodan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 29 ayrı otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP