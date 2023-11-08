23 yaşındaki gencin öldüğü bar kavgasında 6 kişinin cezalandırılması talep edildi

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada Doğukan Yener'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, toplamda 6 kişinin cezalandırılması talep edildi.

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada Doğukan Yener'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, toplamda 6 kişinin cezalandırılması talep edildi.

Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlenme mekanında sabaha karşı 5.30 sularında kavga çıktı. Arkadaşları ve kardeşi Batuhan Yener ile birlikte eğlenmeye giden Doğukan Yener, işletmede çıkan ve dışarı taşan kavgada darp edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan Doğukan Yener, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 29 şüphelinin ifadesine başvurulurken, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesinde, tutuklu sanık Mertcan A. ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Koray B. duruşma salonunda hazır edildi. Kavgada hayatını kaybeden Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener, kardeşi Batuhan Yener ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaaya göre, olayda sanık Ali K. ile sanık Mercan A'nın, maktul Doğukan Yener'e vurmaya başladığı, maktulü itilerek önce tramvay yoluna düştüğü, sanığın saldırgan hareketlere devam ederek yumrukla vurarak maktulü araç yoluna düşürdüğü, maktule yerdeyken de vurmaya devam ettiğinin belirtildi. Mütalaanın devamında ise, görüntü izleme ve tespit tutanağına göre maktul Doğukan Yener'in hareketsiz kalmadan önce etkili darbeyi vuran kişinin sanık Mertcan A. olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Öte yandan mütalaada, olayın gerçekleştiği alkollü eğlence mekanının mesul müdürü sanık Seçil D., iş yeri sahibinin sanık Caner T. ve iş yerinin hukuki işlemlerini takip eden kişinin sanık Kaan Furkan G. olduğu belirtildi. Mütalaada, olaydan hemen sonra arızalı olduğu iddiasıyla teknik personele mekanda bulunan kamerası kayıtlarına müdahale ettirildiği, cihaz harddiskinin söküldüğü veya formatlanarak tekrar takılmış olduğunun belirlendiği yer aldı. Ayrıca yapılan diğer araştırmalarda sanıklar Caner T. ile Kaan Furkan G.'nin olay yerinin karşısındaki Ercan A. isimli şahsa ait iş yerine giderek oradaki görüntüleri sildikleri ancak silmeden önce bazı kısımları telefonlarına kaydettikleri belirtildi.

Toplamda 14 kişinin yargılandığı davada için hazırlanan mütalaada Cumhuriyet Savıcısı tarafından sanık Mertcan A. hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, eğlence mekanı çalışanı sanık Ali K. hakkında maktule yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar, sanıklar Seçil D., Caner T., Kaan Furkan G.. ve Ercan A. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davada cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla yargılanan 8 sanığın ise beraatı talep edildi.

"En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

Mahkemede söz alan anne Suzan Yener, "Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Öldürme kastıyla vurduğum bir yumruk yok"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Mertcan A. "Saldırma amacım yoktu. Tanımıyordum, düşmanım değildi. Olay mekanda başladı. Son anda dahil oldum. Öldürme kastıyla vurduğum bir yumruk yok. İkinci ve üçüncü yumruğum yok. Tek bir yumruk attım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Mertcan A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesi kararıyla 6 Aralık'a ertelendi. - ESKİŞEHİR