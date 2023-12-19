2 mobil göç aracı Mersin'de hizmet vermeye başladı

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde önce 5, şimdi ise 30 büyükşehre yerleştirilen mobil göç araçları, Mersin'de de hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde konuşlandırılan araçlarda şüpheli göçmenlerin kontrolü yapılırken, kaçak olarak Türkiye'ye girdiği tespit edilen şahıslar geri gönderme merkezlerine gönderilerek, sınır dışı işlemleri yapılıyor. Ayrıca başka şehirde kaydı bulunan göçmenler de o şehirlere geri gönderiliyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ilk önce pilot 5 büyükşehirde başlatılan mobil göçmen aracı, Aralık ayı itibarıyla 30 büyükşehirde hizmet vermeye başladı. Mersin'de de 2 mobil göç aracı, Akdeniz ve Mezitli ilçelerine yerleştirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da merkez Akdeniz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Ek Hizmet Binası yanında hizmet vermeye başlayan mobil göç aracını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

"Burada amaç düzensiz göç ve göçmenle mücadele etmek"

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın göçmenlerle ilgili 81 ilde çalışma yürüttüğünü söyledi. İllerde de Valilik olarak kendilerinin takip ettiğini kaydeden Pehlivan, "19 Temmuz itibarıyla özellikle düzensiz göçmenle mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mobil göç aracı uygulaması başlatıldı. İlk etapta 5 büyükşehirde başlatılmıştı. Aralık ayının ilk haftasından itibaren de 25 diğer büyükşehirde bu uygulama hayata geçirildi. Mersin'imize de 6 Aralık itibarıyla mobil göç araçları tahsis edildi ve fiilen de kullanılmaya başlandı. Biz de göçmen anlamında yoğunluk arz eden Mezitli ve Akdeniz ilçelerimize bu araçları konuşlandırdık. Şu anda 2 noktada bu araçlar işlev ve vazife görüyor. Buradaki amaç düzensiz olduğundan şüphelenilen insanların kontrollerinin seri biçimde yapılmasını sağlamak. Burada durumundan şüphelenilen bir kişi öncelikle bu mobil araca getiriliyor. İlk etapta kimlik kontrolü yapılıyor. Kimlik ibrazında sıkıntı varsa biyometrik veri tabanından parmak izi alınmasıyla orada taraması yapılıyor. Bu tespitler neticesinde şayet yasal olarak ülkemizde kalacak bir durumu yoksa geri gönderme merkezlerine seri biçimde gönderiliyor ve o sayede sınır dışı işlemleri yapılıyor. Bununla birlikte ilimizde bulunup, farklı bir ilde kayıtlı olanlar da o illere gönderiliyor. Burada maksat düzensiz göçle ve göçmenle mücadele etmek. Burada en seri şekilde tespitleri yapıp, gerekli yasal işlemleri de beraberinde sürdürmek" diye konuştu.

"3 göçmen sınır dışı edildi"

Mersin'de şu anda 2 mobil aracın hizmet verdiğini kaydeden Pehlivan, "İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bu konudaki iş ve işlemleri takip ediyor. Eskiden de bu hizmetleri yapılıyordu ancak zaman anlamında uzun sürüyordu. Mobil araçların olması daha pratik, daha hızlı ve daha etkin bir hizmet, takip ve denetim yapma imkanı sağladı. Şu anda burada 100'e yakın göçmenin kontrolü yapıldı. Bunların 38'i diğer illerden gelip, burada bulunanlardı. Onlar kayıtlı illerine gönderildi. 3 de sınır dışı edilmesi gereken göçmen vardı ve onlar da geri gönderme merkezlerine gönderilip, oradan sınır dışı işlemleri yapıldı. Bu araçların kalma sürelerinin ucu açık. İhtiyaç olduğu sürece bu araçlar hizmet etmeye devam edecek. Bu çalışma 5 ille başlamıştı, şimdi 30 şehrimizde devam ediyor. Bu uygulama tüm illerde uygulanacak ve ihtiyaç halinde, İçişleri Bakanlığımızın da taktirleriyle bu hizmetler yapılmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - MERSİN