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1993'teki Strpci katliamındaki rolü nedeniyle eski Bosnalı Sırp askere 15 yıl hapis

3. Sayfa Haberleri

1993'teki Strpci katliamındaki rolü nedeniyle eski Bosnalı Sırp askere 15 yıl hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, 1993'teki Strpci katliamındaki rolü nedeniyle eski Bosnalı Sırp asker Boban Indjic'i 15 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Mahkemesi, 1993'teki Strpci katliamındaki rolü nedeniyle eski Bosnalı Sırp asker Boban Indjic'i 15 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek'in doğusundaki Vişegrad şehri yakınlarındaki Strpci Tren İstasyonu'nda 20 sivilin kaçırılarak katledildiği olayın görüldüğü davada yeni bir gelişme yaşandı. Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta 20 sivilin kaçırılarak katledildiği olaydaki rolü nedeniyle eski Bosnalı Sırp asker Boban Indjic'i 15 yıl hapse mahkum etti. Mahkemede, Sırp Cumhuriyeti Ordusu Vişegrad Müdahale Bölüğü eski Komutanı Boban Indjic ve "İntikamcılar" adlı Sırp paramiliter grubun lideri Milan Lukic'in dahil olduğu kişilerin, 27 Şubat 1993'te Belgrad-Bar hattındaki trendeki yolcuları kimlik kontrolünden geçirdikten sonra 20 kişiyi kaçırdıkları belirtildi. Şahitlerin ifadelerine göre, askeri bir araca bindirilerek bölgedeki bir okula götürülen yolcular burada şiddete uğradı. Siviller daha sonra Mrsici köyünde yanmış bir eve götürülerek katledildi.

Temyize gidebilir

Birinci derece karar çerçevesinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Indjic'in, kararı temyize taşıma ihtimali bulunuyor.

"İntikamcılar" grubu lideri Milan Lukic, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak Temmuz 2009'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Grubun savaş suçlarına ilişkin ayrı bir yargı süreci de Sırbistan'da devam ediyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahkum 3. Sayfa Haberler

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