1 Mayıs'ta Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen 217 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta kısıtlama tedbirlerine rağmen Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkmak isterken gözaltına alınan 217 kişinin 182'si, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182'si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise 'mevcutlu' olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Diğer yandan, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı. Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu. - İSTANBUL