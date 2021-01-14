'3 milyon ton ayçekirdeği üretmemiz lazım'

BİTKİSEL Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 2020 yılında pandemi dönemi boyunca özellikle ayçiçek yağının raflarda bulunabildiğini söyledi. Büyükhelvacıgil, "Bizim bir önceki yıl 1,5 ton civarındaki ayçiçek üretimimiz varken, bu oran 2020 yılında 1 milyon 300 bin tona düştü. En azından ayçiçekte bizim ihtiyacımız olan 3 milyon ton ayçekirdeği üretmemiz lazım" dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, 2020 yılında pandemi dönemi boyunca özellikle ayçiçek yağının raflarda bulunabildiğini belirtti. Büyükhelvacıgil, Avrupa ülkelerinde özellikle ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de ürünlerin marketlerde hep olduğunu belirterek, "2020 yılında maalesef pandeminin etkisini yaşadık. Ama tüketicilerimiz her ürüne ulaşabildi. 2020 yılı adına gıda güvenliği son derece önemliydi. İnsanımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi son derece önemli. Özel sektörde ilgili birimlerin hepsi bu süreci iyi yönetti. Tüketicimiz sürekli istediği ürünü rafta bulabilir oldu. Bu ülke adına son derece önemliydi" dedi.

'3 MİLYON TON AYÇEKİRDEĞİ ÜRETİYOR OLABİLMEMİZ LAZIM'Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin ayçekirdeği üretimini artırması gerektiğini, böylece dışa bağımlı olmaktan çıkılacağını bildirerek, "Bizim bir önceki yıl 1,5 ton civarındaki ayçiçek üretimimiz varken, bu 2020 yılında 1 milyon 300 bin tona düştü. Aşağı yukarı yüzde 15-20 civarında bir kayıp yaşamış olundu. Bunun en büyük etkisi iklim değişikliği, kuraklıktı. Yağmurların zamanında ve yeteri kadar olmaması durumu ortaya çıkınca da problem yaşamış olduk. Umuyorum bu yıl bu yaşanmaz. Ama şu da bir gerçek ki son 25-30 yıla baktığımızda ülke olarak biz yazlık tohumları ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2020 yılı içerisinde tarımsal ürünlerin dörtte birini; buğday, soya fasulyesi, ayçiçek yağı teşkil ediyor. En azından ayçiçekte bizim ihtiyacımız olan 3 milyon ton ayçekirdeği üretiyor olabilmemiz lazım. İthal etmeye mecburuz; çünkü yok. Yüzde 35-40 üretebiliyoruz ülke olarak. Geri kalanını ithal ediyoruz" diye konuştu.'İNŞALLAH KURAKLIK OLMAZ'

Büyükhelvacıgil, ithal edilen ülkelerin de sınırlı olduğunu belirterek, "Balkan ülkeleri; Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya geliyor. Ağırlıklı olarak da Rusya'dan ithal ediyoruz. Yine bu yıl onlarda da bir eksiklik oldu. Uzun yıllardır baktığınızda bugün geldiğimiz noktada Rusya'da, Ukrayna'da ve balkan ülkelerinde ayçiçek ham yağ fiyatları ton olarak 700-750 dolar aralığında görürdünüz bu aylarda. Ekim, kasım, aralık, ocak; bu aylarda hep bu fiyatlar görülürdü. İnanılmaz bir noktaya geldi. Biz 1000 dolar olduğunda bile şaştık. Ama bugün verilen teklifler ton başına bin 325 dolar. Bunun yükselmesi söz konusu. Çünkü şu an gelinen noktada 1325 dolarlık fiyatlar daha henüz yansıtılmadı. Bizim zaten şubat sonuna kadar ülkemizde malımız yetiyor, ondan sonra ithal etmek zorundayız. Sektör de şimdiden onu planlıyor ve mart, nisan, mayısta malı getirmeye çalışıyor. Biz zaten yıllardır yüzde 60-65 oranında ürünü ithal ediyorduk. Aynı seyir yine devam ediyor. Arzumuz o ki, bu yıl özellikle üretimin verimli bir şekilde artırılması. İnşallah sürekli yağmur yağar da kuraklık olmaz, iklim değişikliği etkisi olmaz, istediğimiz ürünü üretebiliriz ve ürünü ithal etmek zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı