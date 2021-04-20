3 Mayıs'ta sınavlar iptal mi? 3 Mayıs'ta hangi sınıflar sınav olacak?
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3 Mayıs'ta sınavlar iptal mi? 3 Mayıs'ta hangi sınıflar sınav olacak?

3 Mayıs'ta sınavlar iptal mi? 3 Mayıs'ta hangi sınıflar sınav olacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Online devam eden eğitim, yüz yüze eğitime geçilmiş ve sınavlar yüz yüze eğitime göre planlandı. Peki, 3 Mayıs sınavlar olacak mı? 3 Mayıs'ta sınavlar iptal mi? 3 Mayıs'ta hangi sınıflar sınav olacak?

Online devam eden eğitim, yüz yüze eğitime geçilmiş ve sınavlar yüz yüze eğitime göre planlandı. Peki, 3 Mayıs sınavlar olacak mı? 3 Mayıs'ta sınavlar iptal mi? 3 Mayıs'ta hangi sınıflar sınav olacak?

3 MAYIS'TA SINAVLAR OLACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitim sistemine geçildi. Peki, sınavlar nasıl olacak? MEB konu ile ilgili şunları paylaştı; "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak."

3 MAYIS'TA SINAVLAR İPTAL Mİ?

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 8. ve 12. sınıfların sınavları nasıl olacak? 3 Mayıs'ta lise sınavları nasıl olacak? gibi soruların yanıtını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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