Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede 3 dönem muhtarlık görevinde bulunanlara plaket verdi.

Belediyede gerçekleşen törene Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Sinan Beyhan ve Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural katıldı. Törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak bir çalışma başlattık. Çeşitli meslek gruplarında ilçemize değer katan hemşerilerimize hizmet eden büyüklerimize Karacabey halkı adına plaket takdimi yapıyoruz. Bugünde 3 dönem muhtarlık görevini başarıyla ifa eden muhtarlarımıza plaket veriyoruz. Muhtarlık görevi zor ve meşakkatli bir görev. Sürekli vatandaşla iç içeler. Bütün sorunlar, ilk önce onlara yansıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli vilayetlerden muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu ifade eden Özkan, "Bu da muhtarlara verdiği önemi gösteriyor. Muhtarlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki hayatlarında da sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmaların sonunda Başkan Ali Özkan tarafından 3 dönem muhtarlık yapanlara plaket takdim edildi. - BURSA