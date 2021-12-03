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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumda çalışan engelli personelleriyle bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumda çalışan engelli personelleriyle bir araya geldi.

Tutal, kurumda çalışan engelli personeller Ümmü Gülsüm Balcı, Cemal Akbaba, Mehmet Küçük, Kenan Kaya, Cemalettin Önder ve Mehmet Bilgin'i ziyaret etti.

Engelli bireylerin toplumun vazgeçilmez ve ihmal edilmez bir parçası olduğunu aktaran Tutal, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde çalışan engelli kardeşlerimizin gayreti görüyorum. Hem çalışıyor, hizmet ediyor hem de sosyal hayattan kopmuyorsunuz. Hayat devam ediyor. Neleri başarabileceğinizi görüyor, sizlerin yaşama sevinciyle hayata sarılmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler belediyeler olarak bu kardeşlerimizin gerek sosyal hayatta, gerekse özel hayatlarında yapabileceğimiz kolaylıklar noktasında bu güne kadar elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Tutal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, başta çalışma arkadaşlarım ve şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın bu özel günlerini kutladığını ifade etti.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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