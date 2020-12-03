3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:51
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan, mesajında, engelliliğin sadece engellileri ve onların ailelerini ilgilendiren bir sağlık problemi değil, toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu belirtti.

Kaplan, 3 Aralık gününün engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından anlamlı bir tarih olduğunu kaydetti.

Yalçın ise engelli bireyleri topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için küçük büyük herkesin yapabileceği birçok şey olduğunu ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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