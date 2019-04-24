29 Nisan Sırbistan - Kosova Liderler Buluşması Gerilimi Azaltacak Mı?

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 29 Nisan'da iki ülke arasındaki sorunların çözümü için Berlin'de masaya oturacak. Almanya ve Fransa tarafından düzenlenen oturumda ikili, anlaşmazlıklara yönelik atılacak somut adımlar üzerinde müzakere edecek.

Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan anlaşmazlıklar geçen 11 yıla rağmen devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle