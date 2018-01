29. Hotelequipment ve 25. Foodproduct 'Eş Zamanlı' Büyüdü

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından Türkiye'nin en kapsamlı otel ekipmanları fuarı 29.HotelEquipment ile 25.FoodProduct 17-20 Ocak 2018 tarihleri arasında eş zamanlı kapılarını açmaya hazırlanıyor.



Fuarın açılışı öncesi, Antalya Expo Center'da basın toplantısı gerçekleştirildi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Kütür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, HOTED Onursal Başkanı Hakan Yeni, TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şube Başkanı İlker Biner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AGEB Başkanı Mustafa Erol'un katıldığı toplantıda, fuarlardaki gelişmeler ve yol haritası çizildi.



"Fuarlar bizim değil Antalya'nın fuarlarıdır"



ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ olarak Antalya ve ülke ekonomisini kalkındırmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bıdı, "Fuar döneminde yapılan harcamaların yüzde 85'i otellerden taksicilere, restoranlardan mağazalara kadar tüm kent ekonomisine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu fuarlar, sadece bizim değil, tüm Antalya'nın fuarlarıdır. Bizler, tüm paydaşlarımızın desteği ve yeni projelerimizle Türkiye fuarcılığını geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Fuarlar 'eş zamanlı' büyüdü"



Bu yıl fuarların eş zamanlı olarak düzenlenmesin ile ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Ali Bıdı, "Geçen yıl başarı ile gerçekleştirdiğimiz fuarlarımızın bu yıl eş zamanlı düzenlenmesiyle beraber önemli bir büyüme yakaladık. Bu yıl her iki fuar da kendi içinde yüzde 25 bir büyüme gerçekleştirdi. Fuarımızın böyle bir büyüme içinde olması, sadece bizim için değil; tüm Türkiye için bir kazançtır. Oluşturacağımız ticaret hacmiyle birlikte, turizm ve gıda sektöründeki ihracatın artmasına katkı sağlamaya bu yıl olduğu gibi ilerleyen yıllarda da var gücümüzle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



"369 katılımcı tek çatı altında"



Fuarlar Direktörü Arzu Yüngül, 29.HotelEquipment ve 25.FoodProduct hakkında bilgi verdi. Bu yıl fuarlarda yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi atağı gerçekleşeceğini söyleyen Yüngül, "ANFAŞ ekibi başarılı bir fuar dönemi geçirmek için son iki hafta kala hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. 198 29.HotelEquipment ve 171 25.FoodProduct olmak üzere bu yıl toplam 369 sektörün önde gelen katılımcı, Antalya Expo Center'da tek çatı altında bir araya geliyor" dedi.



"81 il ve 27 ülkeden alım heyeti"



Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında önemli bir artış olduğunun altını çizen Yüngül, "Türkiye ve dünyanın buluşma noktası olacak fuarlarımızda 2 bin 500 uluslararası olmak üzere toplam 40 binin üzerinde profesyonel alım heyeti ve ziyaretçi bekliyoruz. Yurt dışından; Ekonomi Bakanlığımız tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş kapsamlı bir alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Yine Ekonomi Bakanlığı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve ANFAŞ iş birliğiyle alım heyetleri getirilecek. ANFAŞ'ın yurt dışında yapmış olduğu acente çalışmaları aracılığıyla; Afganistan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Katar, Kongo, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Malta, Mısır, Sırbistan, Suriye, Togo ve Tunus olmak üzere toplam 27 ülkeden ve yurt içinde ANFAŞ tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 81 ilden alım heyeti ve profesyonel ziyaretçiler, katılımcılarla bir araya gelecek" diye konuştu.



İkili iş görüşmeleri devam ediyor"



Fuar kapsamında kurulacak B2B (İkili İş Görüşmeleri) alanı sayesinde yeni iş birlikteliklerinin oluşacağını söyleyen Yüngül, "Fuarlarımız sırasında katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarafından en çok ilgi gören etkinliğimiz B2B görüşmeleri bu sene de tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplam 117 görüşmenin büyük bölünün başarılı iş birlikteliklerine imza attığını biliyoruz. Bu yıl da fuarlarımızda kurulacak B2B alanında gerçekleşecek görüşmeler sayesinde ülke ve bölge ihracatımızı kalkındıracak iş birlikteliklerine imza atılacaktır" ifadelerini kullandı.



"Turizmcilerden tam destek"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran ise, "Turizmi çeşitlendirmek için çalıştığımız bugünlerde bu fuarların gerçekleşmesi son derece sevindirici. Ocak ayında yaklaşık 40 bin kişi 29.HotelEquipment ve 25.FoodProduct kapsamında Antalya'ya gelecek. ANFAŞ fuarları özellikle kış döneminde ekonomimize büyük katkı sunuyor. Bizler desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, fuarlara tam destek verirken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise, "Turizmde konjonktürler artık değişiyor. Bu tür etkinlikler yatırımcıları, turistleri çeken etkinliklerdir. Biz düzenlendiği tarihten itibaren bu fuarları desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu destekleri sadece Antalya için değil tüm Türkiye için veriyoruz. Türkiye sadece turizmle değil otel ekipmanları ve gıda sektöründe önemli bir üretim payına sahip. Bu fuarları bu coğrafyanın buluşma alanı olmasını sağlamamız lazım. Türkiye'deki önemli firmaların bu fuara katılmasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Fuarlar Antalya'yı kalkındırıyor"



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de, fuarların Antalya'nın kalkınmasına olan etkisi üzerinde durdu. Kış aylarında düzenlenen her fuarın ekonomiye artı değer sağladığını söyleyen Çetin, "Biz deniz, kum, güneş turizmi yapan bir kentiz. Fuara getirdiğimiz kişilerin harcamaları 2 bin dolar civarına kadar çıkıyor. Fuarların Antalya'ya ne kadar katkı koyduğunu son olarak Growtech Fuarı'nda hepimiz görmüş olduk. Ben ilk geldiğim zaman Antalya'daki fuar sayısı 7'ydi. Şu an bir yılda 18'in üzerinde fuar gerçekleştiriyoruz. ANFAŞ tarafından düzenlenen bu fuarlar sezonun en ölü zamanında Antalya ekonomisine ivme kazandırıyor" diye konuştu.



Antalya film festivali gibi fuarlar



Fuarların, Antalya'nın iki lokomotif sektörü turizm ve gıda sektörünün ortak buluşma noktası olduğunu söyleyen Çetin, Antalya'daki tüm paydaşlara çağrı yaptı. Çetin, "17-20 Ocak'ta HotelEquipment'ı 29'uncu kez, FoodProduct'ı 25'inci kez açacağız. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bu fuarlar Antalya Film Festivali gibi kentin kimliğini ön plana çıkaran etkinliklerdir. Bizler, şimdiye kadar Antalya bize ne verebilir diye bekledik. Antalya bize vereceğini verdi. Artık bizlerin Antalya'ya bir şeyler vermesi, katkı koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Dolu dolu etkinlik programı



Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, TOBB, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Batı Akdeniz Kalınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda meslek kuruluşunun desteğini alan 29.HotelEquipment ve 25.FoodProduct kapsamında; konaklama, ağırlama gıda ve içecek sektörünü bir araya getirecek etkinlikler, yarışmalar, konferans ve söyleşiler; fuarlarla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.



Hotel Design Show'da Retro Rüzgarı



HotelEquipment kapsamında her yıl farklı bir tasarım temasıyla organize edilen etkinliği Hotel Design Show, bu yıl 'Retro' temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında, TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından belirlenen 6 iç mimar grubu, 6 farklı otel odası ve resepsiyon tasarımı gerçekleştirecek.



Hotel Design Show'un yanı sıra 29.HotelEquipment'ta HOTED (Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği) Alanya tarafından organize edilecek 6. Uluslararası Housekeepıng Olimpiyatları organize ediliyor.



Gıda ve İçecek Sektörünün kalbi Antalya'da atıyor



25.FoodProduct kapsamında ise sektörün tüm paydaşları bir araya geliyor. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Akdeniz Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği tarafından gerçekleştirilecek genç şefler yarışması ve etkinliklerle gastronomi sektörüne yön verilecek.



TAFED etkinliklerinin yanı sıra Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı PERDER'ler tarafından her yıl üye kampı bu yıl FoodProduct ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Türkiye çapında hizmet veren zincir market sahipleri bir araya gelerek sektörü masaya yatıracak.



Profesyoneller Antalya Expo Center'da



Türkiye'nin en kapsamlı konaklama ve ağırlama ekipmanları fuarı 29.HotelEquipment ile gıda ve içecek sektörünün marka fuarı 25.FoodProduct 17-20 Ocak tarihleri arasında, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. 10.00–18.00 saatleri arasında 18 yaş üstü ve mesleki kartviziti olan profesyonelleri ağırlayacak fuarlar, ülke ve kent ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek. - ANTALYA