25 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
25 Ocak Cumartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
25 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI,AKBAYIR,AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI,BALABAN,DÜBEK,GÜLGONCA ÇIKMAZI,GÜLYALI ÇIKMAZI,KALFAKÖY,KARACAKÖY,NAMAZGAH,RANA ÇIKMAZI,SAHRA,SEHER,VAKIF ÇIKMAZI,ZİRVE,ÇAMLICA,ÖZVATAN,ŞEFAAT ÇIKMAZI,ŞEHİTLİK sk/ ÇANAKÇA mah AKBOĞA,AKKAN ÇIKMAZI,BAHÇELİ,BALCILAR,BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK,ESEN ÇIKMAZI,GÜNGÖR,GÜVERTE ÇIKMAZI,GÜZİN ÇIKMAZI,HALİM AKYEL ÇIKMAZI,HÖYÜKLER,KARACAKÖY,OKUL,PERİ ÇIKMAZI,PİREN,RIHTIM,SAFRAN,SONGÜL ÇIKMAZI,STAD,YANKI ÇIKMAZI,YOLAÇAN,ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI,ÇANAKÇI DEDE ,ÇINAR,İBRAHİMÇAVUŞ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314330)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49.,51.,BEYAZLALE,FATİH,GÜVEN,MEHMET AKİF ERSOY,SÜLEYMAN ŞAH,ÇUKUROVA,ÇİÇEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314118)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ,ANKARA,ATATÜRK,BİNGÜL,SOYDAN sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314376)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316032)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316976)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK,BIÇAKÇI ÇEŞMESİ,FİL YOKUŞU,FİL YOKUŞU ARALIĞI,YENİ TULUMBA ÇIKMAZI,ZEYREK MEHMETPAŞA sk/ ZEYREK mah ZEYREK MEHMETPAŞA,İTFAİYE sk 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311632)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ sk/ ZEYREK mah AKTAR YEKTA,AT PAZARI,FETİH ŞEHİDİ,GÜLBAHÇE,HACI HASAN,HACI ÖMERPAŞA,HATTAT İZZET,HAYDAR,NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA,PARMAKLIK,SADREDDİN YÜKSEL,TURŞUCU HALİL,ZEYREK,ZEYREK MEHMETPAŞA,ÇIRÇIR,ÇİNİLİ ODALAR,ÖMER EFENDİ,ŞAHUBAN CAMİİ sk 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311634)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AKTARMA,AĞAÇLI ÇEŞME,BEKAR ODALARI,DEMİRCİ HASAN,DÖKMECİ İBRAHİM,EBE,ESNAF LONCASI,EĞRİKAPI FIRINI,HACI ARİF EFENDİ,HOCA ÇAKIR,KALE ÇIKMAZI,KIRKAMBAR,KUNDAKÇI,KÜLHAN 1.,MOLLA ŞAKİR,MUSTAFAPAŞA BOSTANI,PAZARCIK,SEBİL,SİNANAĞA ÇEŞMESİ,VEZİR KAHYA,YATAĞAN HAMAMI,ŞAMDANCIBAŞI,ŞEHİT MÜMTAZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312800)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BAŞBAKKAL,BAŞBAKKAL MEYDANI,BIÇKI,DUTLU BAKKAL,DİNGİL,GÜMÜŞ ÇAYIRI,HASIRCI MELEK,KALBURCU MEHMET CAMİİ,KALEDİBİ,KATİP MURAT CAMİİ,KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI,LALEZADE,MELEK HATUN CAMİİ,SELAMAĞASI,SEZAİ HASAN,ÇINGIRAK sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312805)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL,BAYRAMPAŞA,ERHAN,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖREN,POYRAZ,SAKIZ,SARAY,SÖĞÜTLÜ ÇEŞME,YENİ,ZÜBEYDE HANIM,ÇOKÜNLÜ,ÜNLÜ,İKRAM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316101)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN,AYDINEVLER YILDIRIM,AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI,BAYINDIR ÇIKMAZI,BULUT AĞACI,MACİTBEY,ORDULULAR,SARIÇAM,TARABYA BAYIRI,TEKİNKAYA ÇIKMAZI,TUNÇ KÖPRÜ,TÜRKBEY ÇIKMAZI,ŞİMŞEK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319322)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ,DEREİÇİ.,ERTUĞRUL,KUĞU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319324)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,CİHANGİR,DOĞAN,DİLEK,EBRU,ECRİN,GÜLENDAM,LEMAN,NATO,SİTE,YAYINCILAR,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAĞDAŞ,ÇELİKAY,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah DENİZ 1,GONCA,GÜN IŞIĞI,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320799)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BOSTANCI,BOYRAZ,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,BİLLUR,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,GÜZELDERE,MELİK,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN,ZAFER sk/ YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE,UÇKU,ŞEKER,ŞENKAL sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ACIYONCA,ADA,ADAŞ,ADEM,ADİL,ADİLE,AHENK,AKAN YILDIZ,AKAN YILDIZ ÇIKMAZI,AKYAZI,AKÇA,AKŞAM,AKŞEN,ALEMDAR,ALKAN,ALKAN ÇIKMAZI,ALTINDAL,AMAÇ,AMBER,ANAYURT,ANIT,ANT,ARDA,ARDAHAN,ARDIÇ,ARMAĞAN,ARİF,ASALET,ASIM,ASLANLI,ASUMAN,ASİL,ATILGAN,ATILGAN ÇIKMAZI,ATLI,AYAN,AYARCI,AYDAN,AYDIN KÜMESİ,AYDINLIK,AYKUT,AYLA,AYSİMA,AYÇİÇEĞİ,AZMİ,AZİM,AZİM ÇIKMAZI,AZİZ,AÇELYA,AĞAÇLI,AŞKIN,AŞİYAN,BAHARÖZÜ,CANSEV,CENGİZHAN,DENGE,DEVRAN,ECDAD,FATİH,GÜLŞAH,GÜMÜŞHANE,GÜNDAY,GÜZELDERE,KAMER,KAVİM,KAĞITHANE BARBAROS,LOKMAN,MEVLANA,NURTANESİ,OKUR,PAŞAKÖY,PLEVNE,SARIÇAM,SERHAT,SUSAM,ZAFER,ÖZER,İTİBAR,ŞAHANE,ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI,ŞEHİT OSMAN BOZKURT,ŞİRİNOĞLU sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah SUSAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320810)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk/ HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk/ TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GENÇ OSMAN,GÜLESER,GÜZELDERE,HALİLPAŞA,HAS,HATMİ,HAYIRLI,HIZIR İLYAS,KADIRGA,KANUNİ,KAVAKLIDERE,KILIÇ ALİ,KINIK,MURATPAŞA,MUŞTA,NAMIK KEMAL,POLAT,SALİH REİS,SALİH REİS ÇIKMAZI,SUADİYE,TELLİTURNAM,YENİYOL,YENİÇAĞ,ÇATALTEPE,ÇINARCIK,ÖZLEM,ÜMİT,ÜÇOKLAR,İLHANLAR,İNCİ,ŞAH,ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk/ ŞİRİNTEPE mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ZİNCİRLİDERE,ŞAHİKA sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320812)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628.,630.,634.,636.,642/1.,FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319670)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1.,2364/3.,2386/3.,2390/1.,2390/3.,2391/1.,2391/2.,2393.,2422.,2423.,2424.,2424/1.,2425.,2425/3. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320429)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah BAYRAKTAR,DİLEK ÇIKMAZI,ÖZGÜR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322008)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN,ERİK,FERUZAY,ÖZTUNÇ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322004)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAHVECİ,SANCAK,SEVGİ,SÖYLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321232)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 17:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322143)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ,AKMAR,GÜLYAYLA,KAYA ARA,KAZANCI,SELVİ,ÇAYELİ,İHLAS,ŞEHNAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322148)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK,AY,BÜYÜK ATATÜRK,ERKAN,FENER SARMAŞIĞI,FENERGÜLÜ,FESLEĞEN,FEVZİ ÇAKMAK,GONCA FENERİ ÇIKMAZI,HASAN ALİ YÜCEL OKULU,HUŞ,KAKTÜS ÇİÇEĞİ,KALE.,KETENDERE,LALEM,MENDERES NEHRİ,ORKİDE*,PORTAKAL ÇİÇEĞİ,RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN,RUMELİ LİMANI,RUMELİ PAPATYASI,RUMELİ ZAMBAK,SANCAK,SEDEF,TAKA,TEKNE,TÜRKELİ FENERİ,YONCA*,ÇİFTLİK,ÖREKE KAYALIĞI,İNÖNÜ MUHAREBE,İSKELE.,İSTİKLAL sk 12:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320216)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320215)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN,FEHİM,GARİPÇE,NARİN ÇIKMAZI sk 09:00-12:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320212)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk/ UĞUR MUMCU mah 2278.,2295.,2296.,2296/1.,2297.,2298.,2299.,2300.,2302.,2303.,2304.,2305.,2306.,2307.,2314.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FATİH,K,MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319597)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ADAŞ,ADİL,AKAN YILDIZ,AKÇA,AKŞEN,AMBER,ARMAĞAN,AYLA,AZMİ,AŞİYAN,GÜMÜŞHANE,PAŞAKÖY sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322234)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BEŞİR,BEŞİR ÇIKMAZI,BODUR,BOZKURT,BUHARA,BÜLBÜLDERE,DEĞİRMENCİ,EMNİYET,ERİŞ,ETİ,KABATAŞ,MEHTER,SEMERKANT,SEYİR,TAŞKENT,YEDİPINAR,YEŞİL KIBRIS,ÇELEBİ MEHMET,ÖTÜGEN sk/ ÇELİKTEPE mah ALDEMİR,ASLI,AYBEY,BATI,BODUR,BUHARA,CENGİZ,DERYA,EYALET,FATİH SULTAN MEHMET,GÖKSU,HALİM,HARZEM,HİSAR,KANUNİ,KAPTAN,KARAHİSAR,KARAŞAHİN,KOCA SİNAN,KUBİLAY,KUYTU,NAMIK KEMAL,RİDANİYE,SEMERKANT,SİPAHİ,TAŞKENT,YEŞİL KIBRIS,ZADE,ÇELEBİ MEHMET,ÜSKÜP,İLHANLAR,İMALAT,İSMET İNÖNÜ,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321234)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321497)
- 24 SOKAGI 24/3 SOKAGI 24/4 SOKAGI 74 SOKAGI PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CADDESI 74.SOKAK 74-1 2 BAĞ SOKAGI 74 ARA SOKAGI 74/1 ARA SOKAGI 74/1 SOKAGI 74/2 ARA SOKAGI 74/2 SOKAGI 74/A SOKAGI 74/B ÇIKMAZI SOKAGI 74/B SOKAGI 74/D SOKAGI 75 BAĞ SOKAGI 75 SOKAGI 75/A SOKAGI AHMET YESEVİ SOKAGI 24 aralık sokak 24.sokak 27 ARALIK 57 ARALIK 57-9 sok ŞEHİT ER MURAT GÜVEN SOKAĞI 24 ARALIK SOKAGI 53/15 SOKAGI 56 SOKAGI 57 ARALIK SOKAGI 57/10 SOKAGI 57/14 SOKAGI 57/15 SOKAGI 57/16 SOKAGI 57/17 SOKAGI 57/18 SOKAGI 57/19 SOKAGI 57/9 SOKAGI ŞEHİT ER MURAT GÜVEN SOKAGI 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321474)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU,2. BAĞ YOLU,2. ÇEŞME,274.,3. BAĞ,3. ÇEŞME,4. BAĞ,4. ÇEŞME,5. BAĞ,5. ÇEŞME,74/1.,74/2.,74/A,74/B,75/1.,75/A,8. BAĞ,AHMET YESEVİ,PROF. DR. TURAN GÜNEŞ,ÇİMEN ÇIKMAZI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321496)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ,BEYCEĞİZ,BEYŞEHİR,EBER,EĞRİDİR ,FİDE,GEZEGEN,GÖKSU,GÜLLÜK,KARASU,KIZILIRMAK ,MANYAS,SAPANCA,SUNGURBEY,SUSURLUK ,TUZLA ,UZUNGÖL ,YARIMCA,YEDİGÖL ,İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322283)