24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırıldığını belirtti.

Basının, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilen ve yönlendirebilen, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Basın kuruluşlarımızın, özgür ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ilimizin ve ülkemizin menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Geçmişte de büyük özveri ile görev yapan basın teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli misyon üstlenmiştir. Türk basını, Milli Mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde zor koşullara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olarak bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır."

14 Eylül 1919'da Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye Gazetesi'nin şüphesiz bu destanın en önemli parçalarından birisi olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu da en güzel şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, ayrıca salgın sürecindeki yayıncılık ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşılmasında gösterilen hassasiyetten dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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