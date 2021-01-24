24 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Arıza
02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:00 Çukur
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Arıza
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
14:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Arıza
Kaynak: InterSinema.com