24 Kasım Öğretmenler Günü
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24 Kasım Öğretmenler Günü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:44
24 Kasım Öğretmenler Günü

'ın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra daire ve okul müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri akşam Kültür ve Sanat Merkezindeki programlarla devam edecek.

Kaynak: AA
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