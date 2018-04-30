Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği "23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları" sonuçları açıklandı.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen olimpiyatlara, Türkiye'nin dört bir yanından matematik zekası yüksek 600 öğrenci katıldı.

Olimpiyatların sonucu Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle açıklandı.

Törende konuşan Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, 1996 yılından bu yana sürdürdükleri olimpiyatlarla, matematik dahilerini zamanında keşfederek, onları bilim dünyasına kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Zeki ve yetenekli insanların her millette bulunduğunu belirten Aliyev, "Bilimin lokomotifi olacak üstün yetenekli çocukları bulup çıkarmamız lazım. Biz bu konuda Akdeniz Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Rektör Yardımcısı Eyüp Sabri Topal da matematik alanında TÜBİTAK'tan sonra en önemli olimpiyatları üniversite olarak kendilerinin düzenlediğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Olimpiyatlara katkı sunan Döşemealtı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye verildi.

Olimpiyatlar sonunda altın madalya kazanan öğrenciler şöyle sıralandı:

"Lise 1'lerde Ilgaz Altınören (Yalova Doğa Ortaokulu), Sadık Çağrı Aksoy (İzmir Fen Lisesi), Mehmet Koca (Denizli Erbakır Fen Lisesi), Osman Gülen ve Yusuf Kağan Çiçekdağ (Özel Bornova Anadolu ve Fen Lisesi), Hayrettin Eren Yıldız (İzmir Büyükelçiliği Özel Türk Koleji Fen Lisesi).

Lise 2'lerde Özge Dilay Örüm (Malatya Bilim ve Sanat Merkezi), Muti Kara (Ankara Atatürk Anadolu Lisesi), Mustafa Emir Çelebi (İstanbul Lisesi), Emin Ersüs ve Kaan Yolcu (İzmir Fen Lisesi), Kerime Nur Kavadar (İzmir Atatürk Lisesi), Fatih Demir (İstanbul Çapa Fen Lisesi), Anıl Arda Ayık ve Batuhan Kelleci (Özel Bornova Anadolu ve Fen Lisesi).

Lise 3'lerde Ayşe Sıla Okçu ve Sebahaddin Mert Esis (Ankara Fen Lisesi), Mehmet Eren Karabulut (İzmir Atatürk Lisesi), Ahmet Furkan Güngör (Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi), Mehmet Özgün Cihangir (Özel Bornova Anadolu ve Fen Lisesi), Enes Özdemir (Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi), Hakan Karakuş (Antalya Yusuf Ziya Ömer Fen Lisesi), İbrahim Suat Evren ve Ozan Kaymak (Özel Denizli Final Anadolu Lisesi)."