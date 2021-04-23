23 Nisan Bozdoğan'da kutlandı
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23 Nisan Bozdoğan'da kutlandı

23 Nisan Bozdoğan'da kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bozdoğan'da da törenlerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bozdoğan'da da törenlerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında saat 10.00'da Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. İstiklal Marşı söylenerek göndere bayrak çekildi. Bayrama katılan öğrencilere Kaymaklık tarafından Satranç Takımı hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Törenleri kutlama etkinliği Korona virüs tedbirlerinin gölgesinde gerçekleşirken bu yıl ilk olarak kutlama törenlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amiri motorize ekipleri ilçe merkezinde dolaşarak çocukların bayramını kutladı.

Törene Kaymakam Ali Buzkaya, Cumhuriyet Savcısı Zeynep Ülker, Belediye Başkan yardımcısı Nazif Türköz, İlçe Jandarma Karakol Komutanı J. Yzb Salih Devrim,İlçe Emniyet Amiri Muhammed Güneş, Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Sivil Toplum Örgütü başkan ve temsilcileri, siyasi Parti başkan ve temsilcileri, bir grup öğrenci ve öğretmen katıldı. - AYDIN

23 Nisan Bozdoğan'da kutlandı
23 Nisan Bozdoğan'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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