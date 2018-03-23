Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit Unat, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Unat, mesajında, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nün 189 farklı üye ülkede kutlandığı ifade etti.

Günümüzde iklim değişikliklerinin tahmin edilenden daha fazla oranda insan sağlığına etki etmeye başladığını kaydeden Unat, dünyada yaşanan ve ülkede de zaman zaman görülen doğal afetlerin önlenmesi için bugün Meteoroloji bilimine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu aktardı.

Türkiye'de tüm sektörler için veri üreten ve bu istikamette hizmet veren meteoroloji teşkilatının büyük bir özen ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Unat, gelecekteki ortalama sıcaklıklardaki yükselmelerin aşırı sıcaklık dalgalarına yol açacağının öngörüldüğünü vurguladı.

Unat, şöyle devam etti:

"Bu durum, ekolojik dengenin bozulmasına neden olacaktır. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birçok alçak kıyıya sahip kara ve ada tehdit altında kalacaktır. Yaz aylarındaki sıcaklık artışıyla da, yaşlı nüfusta ölümle de sonuçlanabilecek üzücü sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Gerek bu tablo karşısında gerekse dünyada yaşanan ve ülkemizde de zaman zaman görülen doğal afetlerin önlenmesi için bugün Meteoroloji Bilimi'ne her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bugün adalet, arkeoloji, çevre, enerji, sağlık, sanat, savunma, spor, tarım, turizm ve ulaştırma sektörlerinde meteorolojik veriler ve tahminler oldukça yaygın şekilde kullanılmakta ve memnuniyetle geri dönüşleri alınmaktadır. Bu durum, meteoroloji çalışanlarının şevklerini artırmakta ve daha iyi hizmet vermenin imkanlarını araştırmaya sevk etmektedir. Bu münasebetle, Dünya Meteoroloji Günü'nün ülkemize ve meteoroloji çalışanlarına hayırlı olmasını dilerim."