220 bin dekar tarım arazisi sulanacak
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220 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sivas ilinde ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

220 bin dekar tarım arazisi sulanacak
01.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:48

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sivas ilinde ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor. Tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilerek, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor. DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.'Bu kapsamda Sivas'ta 01 Haziran itibari ile başlayan 2020 yılı sulama sezonunda kentte toplam 220 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas ilinde ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 TL katkı sağlanması hedeflenmekte olduğunu söyledi. Yıldız, "Sivas ilinde en önemli sulama projelerinin başında Sivas Şarkışla Kanak Sulaması geldiğinin altını çizerek, iş kapsamında 10 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyon 677 bin 200 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. 'dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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