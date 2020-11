2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makroekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 18 yıl boyunca Türkiye'de yapılan her reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her başarının altında AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yol arkadaşlarının imzasının olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan her bir vatandaşımız sayesinde bugünlere geldik. Diğer yandan, son 18 yılda hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik." diye konuştu.

Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin makroekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdıklarını vurgulayan Erim, devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tuttuklarını ve tutmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi ve ticarette 2020 yılı için beklenmedik en önemli risk unsuru olduğunu vurgulayan Erim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci, ülkeleri sadece sağlık alanında büyük sınamalarla değil, ekonomik sorunlarla da karşı karşıya bırakmıştır. Zaten ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri, pandemi sürecinden önce küresel ticaretin görünümünü oldukça belirsizleştirmişti. Ticaret savaşlarına ilave olarak pandemi sürecinin yarattığı sorunlar küresel ekonomide ve ticarette zayıflamayı derinleştirmiştir. Son dönemde küresel ticarette de tarihi düzeyde gerilemeler yaşandığını görüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıkladı, bu olumsuz tabloya rağmen Türkiye olarak direncimizi gösteriyoruz. Dünyaca içinde bulunduğumuz bu krizi en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayabilecek ülkeler arasındayız."

"İki milyonu aşkın esnaf, pandemide yalnız bırakıldı"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, devletin "iş yerinizi kapatın" diyerek esnafı kendi kaderine terk edemeyeceğini savunarak, "Bu iktidarın bir acziyetidir. Anayasa'da 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir' der ve sosyal devlet bugünler için vardır. Oysa iktidar, salgın konusunda gizli bir 'sürü bağışıklığı' politikasını izlerken diğer yandan yoksulluk için de sürü bağışıklığı politikasını izlemektedir." ifadesini kullandı. Girgin, esnafa adeta "gücü olan dayanacak, olmayan kapıya kilit vurup dükkanını kapatıp gidecek" denilmek istendiğini söyledi.

Koronavirüsün yakıcılığını arttırdığını, yüzlerce vatandaşın öldüğünü, binlercesinin ise yatakta olduğunu kaydeden Girgin, "Sosyal devletin sağlayacağı sosyal korunmaya en çok ihtiyaç duyulan günlerdeyiz. " dedi. Girgin, iki milyonu aşkın esnafın pandemide yalnız bırakıldığını savundu.

"Gençlerin yarısı boşta geziyor"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhuriyetten sonra ilk serbest bölgenin 1927 yılında kurulduğunu anımsatarak, "Ülkemizde 18 serbest bölge bulunmaktadır. Dünyada 3,5 trilyon dolar yıllık ihracat tutarı, küresel ihracatın yüzde 22,6'sına tekabül ediyor, bu serbest bölgeler tarafından karşılanıyor. Ülkemizdeyse bu oran sadece binde 8'dir." dedi.

AK Parti'nin 18 yılda Türkiye'yi düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında borçluluk bakımından altıncı sıraya getirdiğini savunan Kabukcuoğlu, "Cumhuriyetin emek, zahmet birikimleri, üretim tesisleri 64 milyar dolar gibi bir parayla yandaşlara özelleştirilmiştir. Gelinen noktada işsizlik 2002 yılında yüzde 10,3'iken, 2020'de yüzde 13,4'e çıktı. Gençlerin yarısı boşta geziyor, gençlerin yüzde 70'i yurt dışına gitme hayalini kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ticaret Bakanlığının Türkiye için önemli olmasının yanında MHP için de ehemmiyetli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Görev ve sorumluluk alanınız itibarıyla Marksist, Leninist, Dev-Solcu teröristler tarafından şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak'ın emanetine sahip çıkıyor olmanız bizim için oldukça hassas bir konudur." diye konuştu.

Osmanağaoğlu, son dönemlerde vatandaşlardan gelen, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerinin artırılmasının yerinde olduğunu dile getirerek, bundan sonra da bu denetimlerin tavizsiz bir şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonuncuda bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alınması ve bu projelerin toplam tutarı 18 milyon TL'nin 13 milyon TL'sinin hibe olarak verilecek olmasının sevindirici gelişmelerden olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, "Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75'inin Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor olması kadın girişimcilerimiz için oldukça önemlidir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9'a ulaşmış olsa da sizlerin gayretiyle katedecek daha çok yolumuz olduğu muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnafın yaşadığı sıkıntılara değinerek, iktidarın holdinglere her türlü imkanı sunarken esnafı ise sadece borçlandırdığını ya da en iyi ihtimalle de borçlarını ötelediğini savundu.

Kahvehane işletmecilerinin de bu süreçte en çok mağduriyet yaşayanlardan olduğunu ifade eden Kenanoğlu, bu kesime yönelik de çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

