2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuçları

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavlarına ilişkin adaylara ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuç Listesi ektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavlarına ilişkin adaylara ait Kesin Olmayan Sözlü Sınav Sonuç Listesi ektedir. İLAN METNİ için tıklayınız. SAMSUN BÖLGESİ KESİN OLMAYAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ için tıklayınız. *Sözlü puanı eşit olan adaylardan KPSS puanı yüksek olan adaylara sıralamada öncelik verilmiştir. Kesin olmayan sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 02/06/2021 tarihinde saat: 10: 30 dan itibaren alınacak olup, 03/06/2021 tarihinde saat: 15: 45'te sona erecektir. İki gün süre ile bizzat veya fax yolu ile adayların sınava katıldıkları ilgili Sınav Komisyonlarına, Bakanlık Sınav Komisyonunda sınava giren adaylar için İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (fax: 03124256130), Bölgesel Sınav Komisyonlarında sınava giren adaylar için ise Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu ilin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Söz konusu tarihler ve saatler arasında yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak olup, bu durumda bulunan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecektir. Bu nedenle duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adayların Bakanlığımız Resmi internet sitesini takip etmeleri rica olunur.

Kaynak: Habermetre