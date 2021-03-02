2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek?
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2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek?

02.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:11
2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek?

Son zamanlarda sıkça araştırılan konulardan biri ramazan ayı oldu. Ramazan ayı yaklaştıkça araştırmalar artıyor. Adından sıkça bahsedilen 11 ayın sultanı olan ramazan ne zaman başlayacak? 2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek? Ramazan ayı ve bayramı hakkında bilgileri sizler için derledik!

2021 ramazan ayının başlama tarihi son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan ayından sonra gelen ramazan bayramı da tatilcilerin merak konusu oldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar arttı, planlar yapılmaya başlandı. Merak edenler için; 2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek? Tüm cevapları haberimizde sizin için derledik. İşte detaylar!

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının başlangıç tarihini merak edenlerin son zamanlarda araştırmaları arttı. 2021 ramazan ne zaman başlıyor? En sık sorulan sorular arasında. 2021 yılının ramazan ayı 12 Nisan Salı günü başlayacak.

2021 RAMAZN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son bulmasıyla hemen ardından gelen ramazan bayramı da merak konusu oldu. 2021'in Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bayramın ilk gününden önce gün olan, arife günü 12 Mayıs Çarşamba 'dır.

2021 ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2021'in Ramazan Bayramı 13 Mayıs başlıyor. Bayram 3 gün sürecek.

Bayram Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Bayramın 1. Günü -13 Mayıs Perşembe

Bayramın 2. Günü – 14 Mayıs Cuma

Bayramın 3. Gün – 15 Mayıs Cumartesi

Bu seneki ramazan bayramını Pazar günü ile birleştirerek 5 günlük bir tatil yapılabilir.

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