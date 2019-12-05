2020 Tokyo Olimpiyatlarında ilk tur parkur düzeni belli oldu

05.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:22

2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek maraton müsabakalarında ilk tur parkur düzeni belli oldu.



2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım devam ederken, Olimpiyat Organizasyon Komitesi, maraton yarışlarının ilk turu için parkur düzeni konusunda uluslararası spor organizasyonlarıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dün İsviçre'de gerçekleştirilen Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklanan karara göre, sporcular ilk turda Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde 20 kilometrelik bir parkurda yarışacak. Sapporo merkezindeki Odori Park ise başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanılacak.



Tarihler belirlendi



Maraton ve yürüyüş yarışı etkinliklerinin 6-9 Ağustos tarihleri arasında Sapporo'da yapılacağı öğrenilirken, erkekler 20 kilometrelik yürüyüş yarışı 6 Ağustos saat 04.30'da başlayacak. Erkekler 50 kilometrelik yürüyüş yarışı 7 Ağustos saat 05.30'da, kadınlar 20 kilometrelik yürüyüş yarışı ise saat 04.30'da yapılacak. 8 Ağustos saat 07.00'de kadınlar maratonunun başlaması planlanırken, son gün olan 9 Ağustos'ta ise saat 07.00'da erkekler maratonu koşulacak.



İkinci tur rotasının ise bu ayın ortasına kadar devam edecek çalışmalarla belirlenmesi bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA