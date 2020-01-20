2020 Dijital Pazarlama Trendleri

20.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:39

191 milyar dolar olan dijital medya harcamalarının 2021'de 375 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu da dijital pazarlama profesyonelleri olarak önümüzdeki yıllarda daha büyük bütçeler yöneteceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle her dijital pazarlama ve marka yöneticisinin 2020'de göz önünde bulundurması gereken önemli bulduğumuz dijital pazarlama trendini sıraladık.

Yeni bir on yıla girerken teknoloji ve dolayısıyla dijital pazarlama hızla değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Son on yılda pazarlama aktivitelerinin büyük bir bölümünü oluşturan dijital pazarlamayı 2020'de hangi trendler bekleniyor?

Dijital pazarlama temel olarak sosyal medya, internet ve mobil dünyanın parçalarından oluşuyor. Detaylara indiğimizde ise SEO'dan, PPC kampanyalarına, otomasyonlardan mesajlaşma uygulamalarına kadar birçok temel kırılımdan bahsedebiliriz. Bunların her birinin farklı birer alt disiplin olduğunu göz önünde bulundurursak, aslında dijital pazarlamacılar olarak bilmemiz ve takip etmemiz gereken birçok yenilik ve trend; gelişen teknoloji, değişen mecra algoritmalarıyla birlikte her geçen gün su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

2016'da dünya çapında 191 milyar dolar olan dijital medya harcamalarının 2021'de 375 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu da dijital pazarlama profesyonelleri olarak önümüzdeki yıllarda daha büyük bütçeler yöneteceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle her dijital pazarlama ve marka yöneticisinin 2020'de göz önünde bulundurması gereken önemli bulduğumuz dijital pazarlama trendini sıraladık.

Akıllı Asistanlar ve Sesli Arama

Akıllı asistanlar, sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sesli komut ile çalışan ve soru yanıtlayan, basit görev tamamlayan sanal yapay zeka ürünleridir. Siri, Alexa ya da Google Assistant gibi uygulama veya cihazlar akıllı asistanlara örnek olarak düşünebiliriz. Akıllı hoparlörlerin de yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar, git gide daha çok sesli komut vermeye ve sesli arama yapmaya başlıyor. Dolayısıyla markaların da özellikle mobil uyumlu sitelerini sesli aramalara göre optimize etmeye başlaması ve sesli aramaya uygun içerikler üretmesi gerekiyor.

İnteraktif İçerikler

Tüketicilerin %91'i online alışveriş yaparken daha interaktif içerikler görmek istediklerini belirtiyor. Instagram'ın alışveriş yapılabilir postları (shoppable posts) ya da yüz filtrelerinin 2019'u domine ettiğini biliyoruz. 2020'de bu trendin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle dijital pazarlama aktiviteleriniz içine AR/VR, 360 derece video, anketler, testler vb. interaktif içerikleri mutlaka dahil etmelisiniz.

Mikro Influencer Marketing

Influencer marketing, dijital pazarlamanın diğer alanlarına göre 11 kat daha fazla yatırım getirisi (ROI) sağlıyor. Bu nedenle son yıllarda markaların vazgeçilmezi haline gelen influencer işbirlikleri, önümüzdeki yıllarda da eksenini daha az takipçili fakat etkileşim oranı yüksek mikro influencer işbirliklerine kaydırarak önemini korumaya devam edecek. Instagram'ın bu trendi gözeterek 2019'da çıkardığı yeni ürünü "Branded Content Ads" yani markalı içerik reklamlarıyla, işbirliği haline olduğunuz influencer'ların kendi hesaplarından paylaştıkları markalı içeriklerin verilerini görebiliyor ve reklamlarını verebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu reklam modeliyle birçok influencer işbirliğini daha sık göreceğiz.

Podcast

Edison Research'ın yaptığı bir araştırma; haftalık podcast dinleme oranının 2019 yılında 14 milyon artığını ortaya koyuyor.[1] Podcast, kullanıcıların aktifleşen ve yoğunlaşan günlük hayatında kolaylıkla tüketebileceği ve tüketirken başka işlerle de uğraşabileceği pratik bir format olması nedeniyle son yıllarda popülerliğini artırmış durumda. Özellikle Spotify mecrasının da kullanım oranının iyice artması, podcastlerin dinlenme oranını da aynı şekilde yükseltiyor. Podcastler, önümüzdeki günlerde git gide daha çok tüketilen bir içerik formatı olacak gibi gözüküyor.

S-Ticaret (Social Commerce) ve Instagram Shop

Social commerce yani sosyal ticaret, kısaca sosyal medya ile e-ticaretin birleşmesi anlamına geliyor. Instagram'ın geçtiğimiz yıllarda çıkardığı shoppable post yani alışveriş yapılabilir post özelliği, markanın Instagram içeriğine dokunduğunuzda içerikteki ürünün adını ve fiyatını bir etiket formunda görmenizi ve bu etikete tıkladığınızda da markanın e-ticaret sitesine, ürünün detay sayfasına gitmenizi sağlıyor. Bu özellik, ülkemize önce büyük markaların daha sonra da kademeli olarak diğer markaların kullanımına sunuldu. Kısa bir süre içinde başvuran büyük-küçük her marka; bu özelliği kullanabilmeye başlayacak. 2019'un sonlarında Amerika'da Instagram, shoppable post özelliğini bir adım ileriye götürerek kullanıcıların e-ticaret sitesine gitmeye gerek kalmadan alışverişi Instagram içinde bitirebilmesini sağlayan "Instagram checkout"u kullanıma açtı. Şimdilik sadece Adidas, Burbery, MAC Cosmetics gibi Instagram'ın anlaşmalı olduğu 25 markanın kullanabileceği bu özellik, ilerde tüm markaların erişimine açıldığında e-ticaret yerini git gide daha da çok s-ticaret'e bırakacak ve Instagram bu alanı domine eden en büyük oyunculardan biri olacak gibi görünüyor.

TikTok

Geçtiğimiz aylarda bir milyar kullanıcıya ulaşarak dünyanın bir milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan sosyal medya platformu olan popüler mecra TikTok, Z jenerasyonunun yeni gözdesi olarak görülüyor. Facebook'un yaşlanması, Instagram'ın ise ticarileşmesinden yakınan Z jenerasyonu, daha özgürce, "saçmalayarak" içerik üretebildiği ve daha az reklam gördüğü bu yeni mecrada aktif olmaya devam edecek. İnternet dünyasına yeni bir soluk getiren TikTok, şimdiden kendi fenomenlerini de yaratmış durumda. Türkiye'deki kitlesini yeterince "seçkin" bulmadığı için bu mecrada içerik üretmeyi düşünmeyen markalar, TikTok kitlesi genişledikçe bu kararlarından vazgeçecek gibi duruyor.

Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality – XR)

Genişletilmiş Gerçeklik (XR), daha sürükleyici dijital deneyimler oluşturmak için kullanılan birçok yeni teknolojiyi kapsayan bir terim. Daha spesifik olmak gerekirse sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) kavramlarının toplamı diyebiliriz. Bu teknolojiler son yıllarda; Oculus Rift, Vive kulaklıklar gibi video oyunlarında en son teknolojiyi sağlayan ürünler sayesinde ya da mobilde Instagram filtreleri, Pokemon-Go gibi oyunlarla hayatımızdaki yerini almış durumdaydı. Daha çok eğlence ve oyun sektöründe karşımıza çıkan bu teknolojiler, donanımların gelişmesi ve işlemci kapasitelerinin artmasıyla birlikte hayatımıza git gide daha çok entegre olacak. Bilgisayar kaynaklı verileri istediğimiz anda istediğimiz yerde, ister gerçek mekanlar ve objeler üzerinde istersek de tamamen sanal ortamlar içinde görüntüleyebileceğiz. Müşterilerle etkileşim kurmak için yeni yollar sunmanın yanı sıra, genişletilmiş gerçeklik teknolojisi eğitim ve simülasyon alanları için de yaygınlaşacak.

Web Push Bildirimleri

Web push bildirimleri giderek popülerleşiyor ve email pazarlamasının önüne geçmeye başlıyor. 2019'da online mağazaların %85'i web push bildirimlerini kullandı. [2] İstatistiksel olarak markaların haber bültenlerine (newsletter) abone olan kişi sayısının iki katı web push bildirimi almak istiyor. Bir haber bülteni emailinin kullanıcı tarafından açılması ortalama 6.4 saat sürerken, web push bildirimleri anlık olarak kullanıcıların karşısına çıktığı için daha çok tercih ediliyor. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili düzenlemeler, email pazarlamasının gücünü azaltırken, daha genç kullanıcılar markalarla etkileşime girerken daha az temas noktasını tercih ediyor. Bu nedenle email almak yerine push bildirimi almayı tercih ediyor.

Kaynak: Bültenler