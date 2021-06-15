2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu