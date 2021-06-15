2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Koronavirüse yakalanan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Koronavirüse yakalanan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Selma Ergeç Tamer Levent Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 01:02:10. #1.15#

title