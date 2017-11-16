2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bakanlığımız 2018 yılı bütçesi, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 3 milyar 997 milyona çıkmıştır. Bir miktar nominal olarak artmakla birlikte maalesef bütçedeki payı bakımından düşmüştür." dedi.



Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.



Turizm altyapısı ve kültür merkezlerine desteklerinin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, Turizm altyapısının desteklenmesi için yerel yönetimlere 136,2 milyon lira destek sağlandığını söyledi.



Çevreye duyarlı 226 turizm tesisine bu yıl içerisinde 20 milyon lira enerji desteği sağlandığını aktaran Kurtulmuş, yıl sonuna kadar İzmir Bornova, Sinop ve Kırıkkale'de kültür merkezlerinin faaliyete geçeceğini bildirdi.



Numan Kurtulmuş, 2018'de 9 kültür merkezini daha tamamlayacaklarına işaret ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının kültür merkezi projelerine de 15,6 milyon lira destek verildiğini aktardı.



Türkiye'nin yurt dışındaki görünürlülüğünün ve temsilinin artırılması bakımından "hamle" dönemine girildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu çerçevede geçen hafta 2018-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliği seçimini Türkiye kazanmıştır. 195 ülke arasından oy sahibi olan 184 ülkenin 154'ünün oyunu alarak Türkiye buraya girmeyi başardı. Özellikle Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde bu UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiş olmamız fevkalade değerlidir, önemlidir." diye konuştu.



Bakan Kurtulmuş, Dışişleri, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanlıklarında bu çalışmayı yürüten ilgililere teşekkürlerini iletti.



Filistin, Gürcistan, Katar, Kostarika, Kuveyt, Macaristan, Mozambik, Özbekistan, Rusya, Tanzanya, Venezuella gibi ülkelerde turizm ve kültür alanında anlaşmalar imzalandığına da değinen Kurtulmuş, 10-16 Eylül'de Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Dünya Turizm Örgütünün 22'nci Genel Kurul Toplantısı, 2 Ekim'de de OECD'nin 100'üncü Kültür Turizm Bakanları Toplantısına katıldıklarını anımsattı.



"Milletlerarası 9'uncu Halk Kültürü Kongresi" 20 Kasım'da başlıyor



Numan Kurtulmuş, 20-24 Kasım'da Ordu'da "Milletlerarası 9'uncu Halk Kültürü Kongresi"nin toplanacağını ifade ederek, bunun da Türkiye'de uzun yıllar sonra yapılacak olması dolayısıyla önemini vurguladı.



Bu toplantıya 181'i yurt içi, 37'si yurt dışından olmak üzere toplam 218 katılımcı olacağını belirten Kurtulmuş, toplantıda sunulacak bildirilerin de önemli olacağını anlattı.



Bakan Kurtulmuş, 26 Nisan 2018'de "1'inci Ulusal Telif Hakları Kongresi"nin yapılacağını hatırlatarak, "Ümit ediyorum ki o tarihe kadar Telif Yasası'nı da yasalaştırmış olacağız. Türkiye'de önemli sorunlardan birisi olan fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda hem farkındalığın oluşturulması, hem bunlarla ilgili özellikle genç nesillere birtakım eğitimlerin verilmesi bakımından bu kongre önemli bir dönüm noktası olacak ve uluslararası kuruluşlarda bu toplantıya davet edilecek." ifadelerini kullandı.



"Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getireceğiz"



Kütüphanelerin çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kurtulmuş, "İstiyoruz ki kütüphaneler yaşayan mekanlar olsun, yaşayan kütüphaneler haline getirilsin. Bununla ilgil olacak 2017'nin sonuna kadar il halk kütüphanelerinin gece 22.00'ye kadar çalışmasını sağlamak üzere ilgili arkadaşlara talimat verildi. Şu ana kadar 68 kütüphanemiz mesai saatlerini uzatmıştır." şeklinde konuştu.



Öğrencilerden gelen "Kütüphaneler sabaha kadar açık kalsın" taleplerinin sevindirici olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, kütüphanelerde gençlerin dışarı çıkmadan acıktıklarında yemeklerini yiyebilecekleri imkanların sağlanmasının önemini de anlattı.



Öğrencilerin özellikle soğuk kış günlerinde dışarı çıkmadan kütüphanelerde daha uzun süreler çalışabilmelerini istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunu önemsiyoruz. Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Özel tiyatrolara 5 milyon lira destek sağlandı



Devlet Tiyatrolarının faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Tiyatromuz geniş kitlelere ulaşıyor. 216 özel tiyatroya geçen sezonda 5 milyon lira destek sağlandı. Devlet Tiyatrolarımız 68 sahnede milletimizle buluşuyor. Şimdiye kadar 77'si çeviri olmak üzere 150 oyun sahnelendi. Şimdiye kadar tiyatro sezonunda 5 bin 941 temsil, yaklaşık bir milyon 750 bin seyirci ile buluşmuş ki bu fevkalade önemli bir rakam."



Kurtulmuş, Adalet Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında "Son Kuşlar" oyununun 25 cezaevinde 103 temsille yaklaşık 9 bin 300 kişiye ulaştığını söyledi.



Sinema sektöründe gözle görülür bir artış olduğuna işaret eden Numan Kurtulmuş, 1990-2002 yıllarında sinema sektörüne verilen desteğin, 2002-2017 yılında 35 kat artarak yaklaşık 191 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.



Bu yıl içerisinde 121 yerli filmin seyirciyle buluştuğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Toplam seyirci sayısı ise 53,6 milyon kişi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik bir artış göstermiş izleyici sayısı. Böylece tüm zamanların izleyici sayısı bakımından rekor kırılmış. Yine çok önemsediğimiz bir husus, Türkiye ABD'den sonra dizi ihracatında dünyada 2'nci sırada.Yüzde 48'lik yerli film izlenme oranıyla da Avrupa'da birinci olan bir ülkeyiz."



Bakanlık olarak destekledikleri, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı "Buğday" adlı filmin Tokyo'da "en iyi film" ödülünü aldığını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, destekledikleri bir diğer film olan "Ayla"nın ise Oscar'da aday olarak Türkiye'yi temsil edeceğini ve bunun "övünç vesilesi" olduğunu anlattı.



Kurtulmuş, yurt dışına kaçırılan tarihi ve kültürel varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin olarak, uzun mücadelelerden sonra Perge'deki Herakles lahdinin tekrar Antalya'ya getirildiğini anımsattı.



"Tarihi eserlerin iadesi takip altında"



Numan Kurtulmuş, "2017 yılında toplam 44 tarihi eserin iadesi sağlandı. 56 eserin de iade edilmesiyle ilgili hafiye gibi takibi yapılıyor." şeklinde konuştu.



Christie's Müzayede Salonu'nda düzenlenen, Hamdullah Efendi'nin oğlu Mustafa Efendi'nin el yazması Kur'an-ı Kerim'in müzayededen geri çekildiğini aktaran Kurtulmuş, "Şimdi o eserin de takipçisiyiz. Ümit ederim ki Türkiye'ye getirmek mümkün olur." ifadesini kullandı.



Sinema Kanunu'nda da yenilemeler yapacaklarını anlatan Bakan Kurtulmuş, "Sinema Kanunu'nu yenileyerek, Türk sinemasının daha rekabetçi bir endüstri haline dönebilmesi için altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Sektör paydaşlarıyla tamamıyla müzakere halinde bu süreçler götürülmüştür. Burada hemen hemen herkesin ittifak içerisinde olduğu somut ve planlı adımlar atılacaktır." bilgisini verdi.



"Telif Yasası" olarak bilinen 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılacak düzenlemeleri de hatırlatan Kurtulmuş, "Burada da bütün sektör temsilcileri, meslek kuruluşlarıyla toplantılar yapılmış, böylece eser sahiplerinin alın terleri, akıl terleri, fikir terleri korunabilmesi için her türlü tedbirler alınmış, bu da sektörü rahatlatacak bir kanunumuz olacak inşallah." dedi.



Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ilişkin olarak da şunları kaydetti:



"2017 yılı bütçesi, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 3 milyar 459 milyon küsur idi. 2017 yılı bütçemizin yüzde 25'i yatırıma, yüzde 75'i ise maalesef cari bütçeden oluşuyordu. Bakanlığımız 2018 yılı bütçesi, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 3 milyar 997 milyona çıkmıştır. Bir miktar nominal olarak artmakla birlikte maalesef bütçedeki payı bakımından düşmüştür. Yüzde 0,55'den yüzde 0,53'e düşmüş görünüyor. Aşağı yukarı 2018'de planlanan bütçede de yüzde 24,4'ü yatırıma, yüzde 75,6'sı ise cari giderlere harcanacaktır."



(Bitti)