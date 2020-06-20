20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
20.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Real Madrid - Arsenal

00:00 Teknik Analiz

01:45 Süper Lig Goller

02:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

03:20 Süper Lig Özetler

03:25 Bundesliga

03:50 Spor Kitaplığı

03:55 Efsanelerin İzinde

04:00 Napoli - Juventus

04:25 Ustalara Saygı

04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Hedef Süper Lig

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Freiburg - Hertha Berlin

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:30 Almanya Bundesliga Özetler

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:15 Bundesliga

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol

15:00 Brezilya - Arjantin

15:30 Almanya'dan Futbol

16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

16:45 2018 Dünya Kupası Özetler

17:30 Ustalara Saygı

18:00 Spor Merkezi

18:30 Spor Hafta Sonu

19:30 Avrupa'nın Anları

20:30 Dakika Skor

21:00 Dakika Skor

22:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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