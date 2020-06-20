20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Real Madrid - Arsenal 00:00 Teknik Analiz 01:45 Süper Lig Goller 02:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 03:20 Süper Lig Özetler 03:25 Bundesliga 03:50 Spor Kitaplığı 03:55 Efsanelerin İzinde 04:00 Napoli - Juventus 04:25 Ustalara Saygı 04:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Hedef Süper Lig 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Freiburg - Hertha Berlin 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:30 Almanya Bundesliga Özetler 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:15 Bundesliga 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Gündem Futbol 15:00 Brezilya - Arjantin 15:30 Almanya'dan Futbol 16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 16:45 2018 Dünya Kupası Özetler 17:30 Ustalara Saygı 18:00 Spor Merkezi 18:30 Spor Hafta Sonu 19:30 Avrupa'nın Anları 20:30 Dakika Skor 21:00 Dakika Skor 22:30 Stadyum Kaynak: InterSinema.com