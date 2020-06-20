20 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
20 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Real Madrid - Arsenal
00:00 Teknik Analiz
01:45 Süper Lig Goller
02:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:20 Süper Lig Özetler
03:25 Bundesliga
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 Napoli - Juventus
04:25 Ustalara Saygı
04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Hedef Süper Lig
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Freiburg - Hertha Berlin
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:30 Almanya Bundesliga Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Bundesliga
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
15:00 Brezilya - Arjantin
15:30 Almanya'dan Futbol
16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
16:45 2018 Dünya Kupası Özetler
17:30 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
18:30 Spor Hafta Sonu
19:30 Avrupa'nın Anları
20:30 Dakika Skor
21:00 Dakika Skor
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com