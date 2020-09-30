2 yapı arasında kalan 2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor
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2 yapı arasında kalan 2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor

30.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:18
2 yapı arasında kalan 2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor

Sivas'ta bir konak ve bir apartman arasında kalan metruk ev ayakta durmak için adeta direniyor. İki taşınmaz arasında sıkışmış vaziyette kalan 2 metre genişliğindeki ev görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ta konağın ve apartmanın arasında adeta kaybolan 2 metre enindeki 2 katlı eski ev görünümüyle dikkat çekiyor. Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesi, Vişneli Cami sokakta bulunan metruk ev görünümüyle dikkat çekiyor. Geçen yıllar içerisinde yanı başında yükselen bina ve konak arasında kalan 2 metre enindeki ev adeta ayakta kalmak ve yerini kurtarmak için direniyor.

"YA SAHİBİ YOK YA DA MİRASÇISI ÇOK"

Mahalle sakini Ali İmren, 2 metre enindeki evin görünümüyle dikkat çekici bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Buranın ya sahibi yok, ya da mirasçıları çok. Binanın ve konağın arasında kalmış. İlginç duruyor, görünümüyle. Cepheyi bozuyor, yandaki konağı bozuyor. Burada ya 1 oda vardır, yada 1 buçuk oda vardır" dedi.

"ÇOK İLGİNÇ DURUYOR"

Minik evin görünümüyle dikkatini çektiğini belirten Zekeriya Danacı, "Aşağıdan gelirken dikkatimi çekti, konağın yanında küçük bir bina. Çok ilginç duruyor. Yıkık dökük bir bina. Konak yenilenmiş, yanında yüksek bir bina var. İkisinin ortasında duran küçük bina çok ilgimi çekti. Çok yıkık dökük bir bina. Eni 2 metre, uzunluğu 6 metre" dedi.

2 yapı arasında kalan 2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor
2 yapı arasında kalan 2 metre enindeki ev görünümüyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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