2 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 2 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 2 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

2 MART SALI GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ GÜNEŞLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Kırklareli, Tekirdağ, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı diğer yerlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 3°C, 9°C Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 8°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ 3°C, 8°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 5°C, 9°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR -5°C, 4°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu yarın yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 5°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MANİSA 5°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 5°C, 20°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 7°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA -1°C, 7°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI -1°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden kar yağışlı

NEVŞEHİR -5°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU -1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA -1°C, 10°C Çok bulutlu

RİZE 4°C, 9°C Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ELAZIĞ -3°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, 1°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri kar yağışlı

KARS -8°C, 3°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN 0°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 1°C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C Parçalı bulutlu

SİİRT 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 16°C Parçalı bulutlu

2 MART SALI İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ GÜNEŞLİ OLACAK MI?

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge geneli aralıklı yağmurlu, Kırklareli ile Sakarya'nın güney ilçelerinin yüksek kesimlerinin gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

2 MART SALI ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ GÜNEŞLİ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimler ile Ankara ve Çankırı nın kuzey ve batı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, geçeceği tahmin edilmektedir.Bölgenin iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

2 MART SALI İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ GÜNEŞLİ OLACAK MI?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin doğusu, Manisa'nın kuzeyi ve Balıkesir çevrelerinde yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 3 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, Kıyı Ege'de kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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