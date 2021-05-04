19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksinde gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksinde gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre turnuva, 18 Mayıs'ta 10.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya 12 yaş üstü herkes Kadıköy Belediyesinin internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak katılabilecek.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs Cuma olan turnuva 300 kişilik kontenjanla sınırlı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşecek turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu KBB Masa Tenisi - Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulunuyor.

Kadıköy Belediyesinin "Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy" sloganıyla ilçede sürdürdüğü bütün spor etkinlikleri pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu kurallara uygun olarak düzenlenecek turnuvaya katılımda da HES kodunu gösterme zorunluluğu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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