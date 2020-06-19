19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş.real Madrıd – Ar
00:00 Real Madrid - Arsenal
00:15 Spor Artı
01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması
01:45 Süper Lig Goller
02:00 Spor Artı
03:20 Süper Lig Özetler
03:20 Spor Artı
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Efsanelerin İzinde
04:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması Napoli - Juventus
04:00 Napoli - Juventus
04:25 Ustalara Saygı
04:35 Süper Lig Özetler
04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Hedef Süper Lig
05:05 Efsanelerin İzinde
05:10 Spor Kitaplığı
05:15 Real Madrid - Atletico Madrid
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Cristiano Ronaldo Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Almanya Bundesliga Özetler
12:15 Bundesliga
12:35 La Liga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin
15:00 Brezilya - Arjantin
16:45 2018 Dünya Kupası Özetler
17:35 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
19:30 Avrupanın Anları
19:30 Avrupa'nın Anları
21:00 Dakika Skor
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 La Liga Özetler
22:25 Süper Lig Goller
22:30 Stadyum
22:40 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com