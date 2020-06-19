19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 19 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş.real Madrıd – Ar 00:00 Real Madrid - Arsenal 00:15 Spor Artı 01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması 01:45 Süper Lig Goller 02:00 Spor Artı 03:20 Süper Lig Özetler 03:20 Spor Artı 03:50 Spor Kitaplığı 03:55 Efsanelerin İzinde 04:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması Napoli - Juventus 04:00 Napoli - Juventus 04:25 Ustalara Saygı 04:35 Süper Lig Özetler 04:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Hedef Süper Lig 05:05 Efsanelerin İzinde 05:10 Spor Kitaplığı 05:15 Real Madrid - Atletico Madrid 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Cristiano Ronaldo Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Almanya Bundesliga Özetler 12:15 Bundesliga 12:35 La Liga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Gündem Futbol 15:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin 15:00 Brezilya - Arjantin 16:45 2018 Dünya Kupası Özetler 17:35 Ustalara Saygı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Hedef Süper Lig 19:30 Avrupanın Anları 19:30 Avrupa'nın Anları 21:00 Dakika Skor 21:30 Almanya Bundesliga Özetler 21:50 La Liga Özetler 22:25 Süper Lig Goller 22:30 Stadyum 22:40 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com