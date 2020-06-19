19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

19 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
19.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş.real Madrıd – Ar

00:00 Real Madrid - Arsenal

00:15 Spor Artı

01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması

01:45 Süper Lig Goller

02:00 Spor Artı

03:20 Süper Lig Özetler

03:20 Spor Artı

03:50 Spor Kitaplığı

03:55 Efsanelerin İzinde

04:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması Napoli - Juventus

04:00 Napoli - Juventus

04:25 Ustalara Saygı

04:35 Süper Lig Özetler

04:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Hedef Süper Lig

05:05 Efsanelerin İzinde

05:10 Spor Kitaplığı

05:15 Real Madrid - Atletico Madrid

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Cristiano Ronaldo Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Almanya Bundesliga Özetler

12:15 Bundesliga

12:35 La Liga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin

15:00 Brezilya - Arjantin

16:45 2018 Dünya Kupası Özetler

17:35 Ustalara Saygı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

19:30 Avrupanın Anları

19:30 Avrupa'nın Anları

21:00 Dakika Skor

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 La Liga Özetler

22:25 Süper Lig Goller

22:30 Stadyum

22:40 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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