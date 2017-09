18. Uluslarası Altın Safran Belgesel Film Festivali tanıtımı



ANKARA - 18. Uluslarası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin lansmanı gerçekleştirildi. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Eskiden devam eden, eski kültürümüzde olan açık hava sineması etkinliğini bu sene ilçemizde de gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.

Sahip olduğu zengin kültürel mirası şehir ölçeğinde korumadaki başarısı, Safranbolu'yu dünya kenti ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından 1994 yılı sonunda Dünya Miras Listesi'ne dahil edilerek insanlığın ortak mirası haline gelmişti. Safranbolu Belediyesi bu mirasını korumak adına her yıl çeşitli etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda düzenlenen Uluslararası Altın Sarfan Belgesel Film Festivali'nin de bu yıl 18'incisi düzenlenecek. 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festivalin tanıtımı Ankara MADO'da düzenlendi. Festivale ilişkin bilgileri Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer verdi.

"Bu senenin yan teması "Gazozuna Sinema"

Safranbolu Belediyesi ile beraber bu sene Safronboyuna yakışır şekilde bir festival gerçekleşmesi için, ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "İnşallah sizlerin de desteği ile hem ulusal hem uluslararası anlamda Safranbolu'nun tanınırlığına katkıda bulunmak, ülkemiz sanatına ve kültürüne katkıda bulunmak hususunda üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getiririz. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bu sene 18'incisini yapacağız. Hepinizin bildiği üzere Safranbolu koruma ve kültürel mirasın korunması anlamında hem ulusal hem uluslar arası anlamda bir yere sahip. Safranbolu 1994 yılında UNESCO'nun tescillediği bir şehir. Korumanın geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması anlamında uzun yıllardır devam eden bir çalışma var. Sinemacılık anlamında da Safranbolu, geçmişe dayanan bir kültüre sahip. Her sene Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin yanında yan konu belirleniyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda mimari ve ışık gibi ustalı ustalar gibi ahşap gibi çeşitli konular belirlenmişti. Bu sene biz bunu "gazozuna sinema" olarak belirledik. Yan temanın gazozuna sinema olarak belirlenmesinin altında birkaç sebep var bunlardan bir tanesi 1970 'erden itibaren ön plana çıkan 'Bağlar Gazozu' Safranbolu ile bütünleşmiş bir marka. Bağlar Gazozu sponsorluğunda eskiden devam eden eski kültürümüzde olan açık hava sineması etkinliğini biz bu sene ilçemizde de gerçekleştireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ürkmezer, Festival kapsamında şehrin her köşesinde canlı performanslar, mini konserler ve sergilerin yer alacağını da ifade etti. Ayrıca Festivalde, TÜRKSOY'un Halk Dansları Topluluğu özel gösterimleri, karma resim sergisi ve şarkıcı Emre Aydın konseri de yer alacak.